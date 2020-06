Júlio Isidro é para muitos o senhor da televisão portuguesa. Com uma longa carreira no papel de apresentador de televisão, a sua opinião sobre a nova geração de apresentadores é para muitos levada com grande consideração.

Este sábado foi Filomena Cautela a presenteada com os seus muito raros elogios.

"'Quem Quer Ser Milionário' com a Filomena. Filomena Cautela. Só tem que apresentar este concurso com elegância, sem exuberância e o coração a transbordar de alegria. Que prazer ver o 'Quem Quer Ser'... Um beijinho do tio Julião", escreveu o apresentador na sua conta oficial de Facebook.

Os rasgados elogios à prestação da apresentadora no concurso da RTP 1 geraram, contudo, discórdia entre os seguidores de Júlio Isidro. Enquanto uns aplaudem e concordam outros acreditam que as suas palavras estão apenas relacionadas com o facto de Cautela ser apresentadora da RTP 1 - o canal que é a sua casa há vários anos.

