A internet rendeu-se a mais um desafio viral e desta vez é Shakira a protagonista. A cantora acaba de lançar, em parceria com os Black Eyed Peas, a música 'Girl Like Me', e os fãs ficaram de olhos postos na coreografia, sendo agora recriada nos quatro cantos do mundo.

Juliana Paes não resistiu e vestiu-se a rigor, imitando também o look usado pela cantora, para dar provas dos seus dotes na dança.

O resultado foi partilhado na sua conta de Instagram. Curioso para ver? Espreite abaixo.

Siga o link

Leia Também: Juliana Paes celebra aniversário do filho mais velho. "Amor e sorrisos"