Julian da Suécia é duque de Halland, região que respondeu à homenagem com um presente muito especial: Um parque infantil com o nome do príncipe, que o próprio teve a oportunidade de inaugurar.

Acompanhado pelos pais, Carl Philip e Sofia da Suécia, Julian assumiu assim o seu primeiro ato oficial com apenas três anos.

Embora tenha chegado nos braços da mãe, onde às vezes se refugiava, vencido pelo cansaço, foi sem dúvida o protagonista do dia, tendo até cortado a fita que inaugurou o parque.

No Instagram, os príncipes partilharam algumas fotografias deste dia, que pode ver na galeria.

