A rainha Sílvia da Suécia teve um ano de diversas celebrações, com numerosos eventos oficiais relacionados com o seu 80.º aniversário, que celebrou no passado dia 23 de dezembro.

No entanto, tem também havido espaço para celebrações intimistas, como a que se realizou no último sábado, dia 15 de junho, no Palácio de Estocolmo, seis meses depois do aniversário da rainha, para aproveitar o bom tempo.

Uma festa privada em que não faltaram vestidos de gala e joias, mas em que também houve muito secretismo, não havendo quase nenhumas fotografias do evento.

No X (antigo Twitter), circulam no entanto algumas imagens da princesa Madalena - recém chegada a Estocolmo depois de alguns anos a viver na Florida - e da própria rainha, que usava um vestido vermelho.

