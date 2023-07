Julia Roberts assistiu ao jogo do Manchester United contra o Arsenal no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, no fim de semana.

A atriz norte-americana teve ainda a oportunidade de estar com alguns futebolistas da equipa, entre eles o português Bruno Fernandes, que não tardou a destacar este encontro nas stories da sua página de Instagram.

"Um grande prazer conhecê-la", escreveu o jogador junto de uma fotografia em que aparece ao lado de Julia Roberts.

Publicação de Bruno Fernandes© Instagram

De recordar que o português Diogo Dalot também joga atualmente pelo Manchester United.

Não é segredo que a estrela de Hollywood é seguidora do clube. Aliás, Julia visitou Old Trafford para ver o Manchester United contra o West Ham United em novembro de 2016. Além disso, foi convidada a assistir aos treinos da equipa quando viajaram para os Estados Unidos em 2017 e 2018.

