Julia Roberts e Daniel Moder celebraram 22 anos de casamento esta quinta-feira, dia 4 de julho, e a data foi assinalada na página de Instagram da atriz.

Julia Roberts publicou uma fotografia antiga em que aparece a beijar o marido e na legenda apenas destacou o aniversário de casamento: "Vinte e dois anos".

Como recorda o Daily Mail, o casal conheceu-se em 2000 no set do filme 'A Mexicana', de Gore Verbinski. Na altura, a atriz estava numa relação com Benjamin Bratt (a quem se juntou em 1998 depois de ter estado casada com Lyle Lovett entre 1993 e 1995). Por sua vez, Danny Moder casou-se anteriormente com Vera Steimberg, em 1997.

Julia Roberts e Daniel Moder têm três filhos em comum, Henry, de 17 anos, e os gémeos Hazel e Phinnaeus, de 19.

