Foi durante uma conversa com Sara Matos que Júlia Pinheiro partilhou o primeiro susto que apanhou enquanto mãe. Descontraída, a apresentadora da SIC revelou: "Era parar um ataque de soluços"

"O que é que se faz num ataque de soluços?", perguntou a atriz, protagonista da novela 'Sangue Oculto'.

"Nada, espera-se que passe", respondeu Júlia entre risos.

Vale notar que Sara Matos é mãe do pequeno Manuel, de ano e meio, fruto do relacionamento com Pedro Teixeira.

Já Júlia tem três filhos: Rui Maria Pêgo e as gémeas Carolina e Matilde.