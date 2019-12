Estes sábado, dia 28 de dezembro, viveu-se um dia de festa em casa de Júlia Pinheiro. Isto porque a apresentadora e o marido, Rui Pêgo, celebraram o 34.º aniversário de casamento.

Uma data que começou a ser assinalada com um presente especial que o rosto da SIC recebeu do companheiro e que acabou com um jantar em casa.

"Hoje, comemoramos 34 anos de casamento. Esta é a noiva, numa noite muito bonita, três décadas depois. Feliz, casaco cheio de brilhos e uma maquilhagem muito incipiente. Cabelo ao natural e o jantar cozinhado pelos noivos. E estamos em casa. Perto da lareira. Onde está o calor da casa. E o fogo do coração", contou Júlia Pinheiro aos fãs, através de uma fotografia sua que publicou no Instagram.

Recorde-se que o casal tem três filhos em comum, Rui Maria Pêgo e as gémeas Carolina e Matilde.

