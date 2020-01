À semelhança de tantas pessoas nesta época do ano, também Júlia Pinheiro enfrenta neste momento uma "violenta constipação" contra a qual tem vindo a lutar há dois dias, tal como a própria o referiu.

"A noite foi febril. O mal estar aumenta. E não há lenços de papel que deem vazão. Um único pormenor sintomático, o menos negativo, é a minha voz sexy. Não é sexy, é mesmo rouquidão", começa por referir numa publicação do Instagram onde abordou o assunto.

"Portanto, não podendo ficar de molho em casa, conto com os vossos conselhos, mezinhas caseiras, canjas de galinha, o que for útil e eficaz", acrescenta depois, pedindo um conselho aos seus seguidores do Instagram.

Ora veja:

Leia Também: Júlia Pinheiro ousa com look irreverente: "Vai dividir opiniões"