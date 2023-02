Foi durante uma conversa com a atriz Cristina Homem de Mello que Júlia Pinheiro falou sobre o envelhecimento e da forma como lida com as mudanças que os anos lhe têm trazido.

"Eu sempre quis envelhecer e estou muito contente com a minha cara agora, não lhe fiz nada. Fico sempre um bocadinho perplexa que as pessoas tenham tanto medo das mudanças", revelou a comunicadora de 60 anos.

Ao ouvir estas palavras, Cristina, de 57 anos, afirmou que o mais difícil é lidar com a sua imagem na televisão, considerando esse mundo "cruel".

No entanto, fez saber: "O que é central para mim sempre, a representar, é o ser, o que é que sinto e o que passei".