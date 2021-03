Esta sexta-feira, dia 26 de março, será transmitida uma entrevista que Júlia Pinheiro fez ao cozinheiro Raúl, que se tornou conhecido do público depois de ter participado no programa 'Hell's Kitchen', tendo sido o primeiro a ser expulso do formato.

Na promoção à conversa, a apresentadora aprofunda os assuntos mais íntimos do seu convidado, inclusive a vivência da guerra.

"É inevitável que num contexto de cenário de guerra e de intervenções rápidas que haja aquilo que se chama baixas. Morre mesmo gente. Matou alguém?", questionou a comunicadora.

A resposta poderá ser consultada amanhã.

Veja o vídeo.

