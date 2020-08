Em tempo de calor, Júlia Pinheiro e o marido, Rui Pêgo, resolveram construir em casa um pequeno cantinho que lhes permite relaxar, refrescar e fugir à agitação que teriam ao jantar fora numa qualquer esplanada de um restaurante.

"Lounge doméstico. A nossa nova esplanada para fugir à canícula", conta a apresentadora.

E esta segunda-feira foi tempo de experimentar este novo recanto da casa com um jantar a dois.

"E hoje jantamos no nosso novo canto, ainda sem plantas, mas convencidos que temos uma esplanada extraordinária. Eu cozinhei um frango no forno. O tabuleiro não cabia na mesa. Rimo-nos muito. O frango estava óptimo, cogumelos com plantas aromáticas para acompanhar e salada. A noite foi perfeita. Em casa", relatou Júlia.

Veja na galeria as imagens.

Leia Também: Descontração e elegância nas férias: Os looks de Júlia Pinheiro