Em comunicado, a TVI revelou que esta quarta-feira, 23 de setembro, dia em que estreou o novo programa de Cristina Ferreira, "a estação foi a mais vista pelos portugueses".

No entanto, segundo os últimos dados expostos pela SIC, na parte da tarde do dia de ontem foi o canal de Paços de Arcos que levou a melhor.

"Ontem, mais uma vez, o programa de Júlia Pinheiro liderou, no universo dos canais generalistas, com 22,9% de share e 5,3% de audiência média, o que corresponde a 500 mil e 600 telespetadores. Obrigado por estar sempre connosco", destacaram no Instagram.

Uma vitória que Júlia Pinheiro fez questão de também destacar na mesma rede social, onde festejou a grande notícia. "Obrigada. A SIC é uma grande família e uma equipa extraordinária", disse.

Minutos depois, publicou uma nova imagem no Instagram onde mostra toda a equipa e acrescentou: "A maravilhosa equipa do programa Júlia. Felizes por assinarmos mais um dia com histórias que ninguém esquece . Obrigada a todos . Ontem, mais uma vez , fomos líderes".

Recorde-se que durante o programa de Júlia Pinheiro, esta quarta-feira, foi transmitida a entrevista a Marco Paulo. Leia Também: Marco Paulo após fim de tratamento: "Agora só venho de 3 em 3 meses"