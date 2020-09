Hoje, dia 23, é uma data que com certeza ficará marcada para sempre na vida de Marco Paulo. Isto porque o cantor deu por concluídos os tratamentos que vinha a fazer há oito meses, na sequência de um cancro da mama.

À saída do hospital, o artista admitiu estar "um pouco cansado" mas feliz, uma vez que agora só teria de regressar "de três em três meses, coisa que faria diariamente".

A despedida foi emocionante com direito a fotos e lágrimas de emoção entre os profissionais que dele trataram.

"Mandei arranjar duas garrafas de champanhe para poder brindar com o meu compadre e com as pessoas que me vão visitar hoje", disse ainda Marco Paulo, deixando uma mensagem de esperança para todos aqueles que estão a batalhar contra a mesma doença.

