Marco Paulo foi entrevistado por Júlia Pinheiro para uma conversa que marca o fim do ciclo de tratamentos contra um cancro diagnosticado no início do ano. O testemunho foi emitido no programa 'Casa Feliz' desta quarta-feira e foi com uma nova imagem que se fez notar, mostrando-se pela primeira vez com os cabelos brancos - imagem que afirma que o deixou um pouco desconfortável.

"Está lindo o seu cabelo", elogiou a apresentadora. "É a primeira vez que estou a mostrar. Mas ontem pensei em não mostrar, não queria desiludir as pessoas, não queria aparecer diferente. Pensei em fazer qualquer coisa para ficar como estava há nove meses atrás", confessou.

Contudo, voltou atrás com esta ideia e decidiu ser transparente com o público. "Vou aparecer como estou porque se estou assim não fui eu que quis, foram circunstâncias da vida e do momento que estou a enfrentar", afirmou.

O artista considera que ao mostrar a sua realidade também estará a inspirar outros doentes oncológicos. "Há muitas pessoas que estão a passar por esta situação e quero mostrar que quando o cabelo caiu fiquei triste, mas o nascimento do cabelo é sinal de que nos estamos a curar", rematou.

