Arrancou este domingo, dia 17, o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal, com a primeira dose a ser administrada ao médico António Sarmento.

A imagem do diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, no Porto, a receber a vacina marcou o dia e Júlia Pinheiro não resistiu em destacá-la nas suas redes sociais, mostrando-se de coração cheio com o feito.

"Esperança. Uma das fotos do ano 2020 [...] O médico de 65 anos de idade e 42 de serviço foi a primeira pessoa a ser vacinada em Portugal, pelas mãos da enfermeira Isabel Ribeiro. 'A vacinação arrancou no país este domingo às 10h00'. 'Dia histórico'. 'Palavras de tranquilidade e otimismo'. Ou, simplesmente, esperança – a minha melhor legenda para esta imagem", escreveu a apresentadora.

