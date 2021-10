Júlia Pinheiro regressou às manhãs por um dia. A apresentadora foi escolhida para este sábado conduzir o 'Estamos em Casa'.

Para a ocasião, Júlia preparou uma emissão especial e familiar. A anfitriã contará em estúdio com vários elementos da sua família, dos quais fazem parte as suas netas: Francisca e Benedita.

As duas meninas são filhas da enteada de Júlia Pinheiro, Sofia, nascida do primeiro casamento do seu marido, Rui Pêgo. Da relação entre a apresentadora e o radialista nasceram três rebentos, Rui Maria Pêgo e as gémeas, Carolina e Matilde.

Nas suas redes sociais, Júlia partilhou um vídeo de bastidores onde a vemos dar início ao direto na companhia da neta mais nova - a pequena Benedita.

