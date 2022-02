Júlia Palha abriu o coração através de uma romântica declaração que fez ao namorado, José António Arantes Pedroso, na sua conta de Instagram. Partilhando uma fotografia na qual posa com o empresário, a atriz refletiu sobre o amor que os une e a descoberta que tem sido esta relação.

"O amor não é fácil. E não há ninguém que nos ensine ou prepare para isso, há, aliás, uma enorme tendência para se falar apenas no que de bom acontece, no lado fácil e nas mil e uma borboletas que nos traz. Supondo-se assim, que apenas disso se trata... mas não", começa por refletir.

"O amor tem os seus altos e baixos e uma fase menos boa é de uma exigência emocional gigantesca. Decidir partilhar a vida com alguém pode ter tanto de maravilhoso, como de desafiante. E com tempo, paciência e confiança, apercebes-te que só é de verdade quando não tens medo do que está errado, quando queres abraçar e cuidar das vossas fragilidades e ser melhor a cada dia que passa", sublinha.

"Obrigada por esta jornada de aprendizagem que tem sido viver a teu lado, por nunca nos deixares desistir de nós e por, mesmo nos momentos complicados, tonares tudo tão leve e simples. Porque, na verdade, contigo a vida é assim, uma lufada de ar fresco e felicidade", termina.

Leia Também: Júlia Palha destaca fotos do irmão mais novo: "1 dos meus grandes amores"