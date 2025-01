Júlia Palha encerrou mais um capítulo da sua vida profissional.

A atriz era a cara do podcast da SIC e do Expresso, 'Geração 90', onde teve a oportunidade de entrevistar caras conhecidas como Sara Sampaio, João Félix, Alba Baptista, entre muitos outros.

O projeto chegou ao fim, tal como Júlia fez questão de anunciar no Instagram.

"E assim, ao vivo, no Expresso Podfest, gravo o último episódio do meu 'Geração 90' que me foi tão querido e desafiante. O episódio já está disponível! Obrigada Sebastião Bugalho pela tua disponibilidade e simpatia", escreveu na legenda da publicação, agradecendo à SIC e ao Expresso.

As novidades não se ficam por aqui já que a atriz anunciou que "em breve surgirá o 'Geração 60' com a fantástica Conceição Lino."

