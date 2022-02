Julia Fox entende o namorado, Kanye West, e os seus problemas atuais com a ex-mulher, Kim Kardashian, mas espera que encontrem a harmonia.

"A Julia está na mesma situação, por isso entende que os divórcios são difíceis e quando as crianças estão envolvidas, é quase impossível", disse uma fonte próxima a Fox ao Page Six. "Ela só quer que eles resolvam os seus problemas", acrescentou.

De recordar que Kanye e Kim terminaram a semana passada com troca de acusações. Entre as mensagens que deixaram no Instagram, o rapper acusou a 'ex' de o obrigar a fazer um teste de drogas, mostrando-se contra a filha mais velha, North, estar no TikTok.

Por sua vez, Kim afirmou que "os ataques constantes do 'ex' em entrevistas e nas redes sociais são mais dolorosos". "O divórcio é difícil o suficiente para os nossos filhos e a obsessão do Kanye em tentar controlar e manipular a nossa situação de forma tão negativa e pública só está a causar mais dor a todos", acrescentou a celebridade.

