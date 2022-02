Kanye West - que mais recentemente mudou o seu nome para Ye - revelou numa publicação no Instagram que é contra a filha mais velha, North, estar no TikTok.

A menina tem sido uma presença ativa na rede social com a aprovação da mãe, Kim Kardashian, mas contra a vontade do pai.

De acordo com o Page Six, Kanye West decidiu quebrar o silêncio sobre o assunto e disse: "Como este é o meu primeiro divórcio, preciso de saber o que devo fazer sobre a minha filha aparecer no TikTok contra a minha vontade".

De recordar que além da pequena North, de oito anos, o ex-casal tem ainda em comum os filhos Saint, de seis anos, e Psalm, de dois, e a filha Chicago, de quatro.

Leia Também: Kanye West diz que "não tinha permissão" para ir à festa da filha