Julia Fox conta que perdeu cerca de seis quilos durante o romance de um mês com Kanye West.

"Eu tentei dar o meu melhor para fazer com que [a relação] desse certo", disse ao New York Times, como cita o Page Six.

"Já tinha uma vida preenchida. Como faço para encaixar esta personalidade tão grande nesta vida já plena? Simplesmente não era viável. Perdi cerca de seis quilos naquele mês", acrescentou.

De recordar que Kanye e Julia conheceram-se numa festa na Passagem de Ano, em Miami. Ambos viveram uma 'relação aberta', que terminou em fevereiro, quando Fox confirmou o fim do romance.

