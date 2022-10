Julia Fox voltou a dar nas vistas com o visual que escolheu usar, desta vez na noite de terça-feira, em Los Angeles.

Na ocasião, a modelo estava com um ousado vestido branco que combinou com uma mala em forma de raposa, preta, e botas com sola alta da mesma cor.

A mala, adianta o Page Six, é da Thom Browne e custa 3.300 dólares (mais de três mil euros).

Veja algumas imagens na galeria.

