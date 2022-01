O caso da jovem Amélie Battle Bastos, de 16 anos - que desapareceu no início desta semana e foi encontrada depois sem vida -, deixou várias caras conhecidas sensibilizadas. Nas redes sociais, já são várias as publicações onde falam sobre a saúde mental e mostram o seu apoio à família da menina.

Júlia Belard, por exemplo, foi uma das figuras públicas que recorreu às redes sociais para falar sobre o caso de Amélie.

"Muito, muito, muito triste. Que esteja em paz no céu. Não sabemos ainda nada do que se passou mas é inevitável pensar no número assustador de crianças e jovens adolescentes que sofrem com depressões, e isso leva-nos a pensar no que podemos fazer face a esta situação? Com certeza, o que quer que seja, começa agora, na infância. Na forma como acompanhamos e 'lidamos' com os nossos filhos", começou por escrever, deixando depois um 'pedido de ajuda' à psicóloga Laura Sanches.

"Psicóloga clínica que sigo e admiro, aproveito para lançar a questão: nestas idades precoces a maneira como 'criamos' os nossos filhos tem repercussões na saúde mental? Que estratégias adotar para evitar/atenuar?", escreveu a atriz.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades.



SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159



SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

