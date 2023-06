Depois de muitos questionarem Júlia Belard sobre o nome do segundo filho, a figura pública decidiu explicar o motivo para ainda não ter partilhado com o mundo essa curiosidade.

"Vou dar-vos uma explicação. Já durante a gravidez a primeira coisa que todos me perguntavam era: então o bebé já tem nome? Qual o nome do bebé? Mil [vezes] por dia. E na verdade nós escolhemos sempre o nome praticamente no dia em que nasce. Até na última consulta escreveram: talvez Tomás", começou por escrever numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

"Quando nasceu, e quase até agora, ando mergulhada no que é o puerpério... e de repente vi que toda a gente queria muito saber o nome do bebé. Então pensei em fazer uma montagem engraçada. Mas, infelizmente, não tenho tido tempo para isso... E só por essa razão é que ainda não disse o nome da criança. Mais nada", garantiu. Mas não deixou de ironizar: "E porque sou muito importante também, mas isso é óbvio".

© Instagram

De recordar que o bebé, que nasceu este ano, é fruto da relação de Júlia Belard com Francisco Sérvulo Correia. O casal tem ainda em comum o filho Matias.

