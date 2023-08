Vários seguidores ficaram surpreendidos ao perceberem que o cabelo de Júlia Belard é ondulado. Apesar de a atriz já ter exibo os seus caracóis, como na série 'Morangos com Açúcar', surge frequentemente com o cabelo esticado. Por isso nem todos se tinham apercebido das ondas naturais do seu cabelo.

Esta sexta-feira, Júlia Belard gravou um curto vídeo onde se mostra com o cabelo ao natural depois de lavado, com ondas, e recebeu várias reações.

"Muitas mensagens a dizer que não sabiam que o meu cabelo é assim. Sempre encaracolado, com canudos. Agora já não está tão definido, mas continua a ser assim", disse junto de uma fotografia antiga captada quando era criança, 'provando' assim que sempre teve o cabelo encaracolado.



