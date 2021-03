"Tens dom de mãe. És meiga e muito calma, compreensível e atenta. Desejo-te muita saúde e que sejas feliz". Esta foi uma das muitas carinhosas mensagens que Júlia Belard recebeu e que a deixou com o coração cheio de amor.

Aliás, estas palavras acima citadas foram destacadas pela própria figura pública nas stories da sua página de Instagram, onde confessou ainda que ficou com lágrimas nos olhos.

"Começar o dia assim... de lágrimas nos olhos. Obrigada por tirarem um bocadinho do vosso tempo para me dizerem coisas tão bonitas e que me deixam assim", escreveu.

Numa outra publicação, Júlia Belard gravou-se precisamente com as lágrimas nos olhos. "Não imaginamos como uma palavra pode mudar o dia de alguém para melhor ou pior. Por isso, vamos sempre procurar ser gentis, amigos e mudar o dia de alguém que se cruze connosco, para melhor", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e disse ainda: "Vocês estão a dar cabo de mim com as mensagens mais queridas".

