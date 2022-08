Nos últimos dias, Judite Sousa tem estado envolvida em várias polémicas relacionadas com a CNN Portugal e com a direção do canal de informação. Em causa estão as condições de trabalho a que a profissional esteve sujeita durante o tempo em que colaborou com a estação.

Através de uma fotografia em que surge ao lado do filho e de dois amigos do mesmo, a jornalista deixou um longo texto de reflexão sobre alguns dos acontecimentos recentes.

"Nesta fotografia estão quatro pessoas. Duas destas pessoas eram amigos desde os sete anos de idade. Um já cá não está. Outro está e tem feito tudo, literalmente tudo, para honrar a memória do amigo. Nem um nem outro merecem o que foi dito nas últimas horas sobre a mãe do jovem que já cá não está.

A vida é memória. E a vida, sendo memória, está muito para além de questões de natureza profissional que duram 24, 48 horas, 72 horas. E depois irão surgir outras questões. E depois irão surgir outras notícias. Outros protagonistas. Outros eventos. E, no final da linha, todos iremos morrer. Mesmo quando pensamos que a morte só acontece aos outros", escreveu.

A pivô aproveitou ainda para fazer exigências. "Haja respeito. Não pela mãe do falecido. Mas respeito pelos amigos que ele deixou e que, por certo, não subscrevem afirmações lastimáveis . Haja pudor nas palavras", atirou.

