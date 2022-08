A polémica entre Judite Sousa e a CNN Portugal está longe de acabar. Esta sexta-feira, dia 5 de agosto, a jornalista partilhou um vídeo que terá sido gravado sem que tivesse conhecimento, onde é vista a preparar-se para receber tratamento enquanto estava na Ucrânia, ao serviço da estação.

"Na Ucrânia, não tive 'um pequeno problema de saúde'. Tive um problema de saúde que exigiu a deslocação ao hotel de uma equipa médica.

As imagens não mentem. O que é que se vê? Duas enfermeiras a prepararem as ampolas e as seringas para me injetarem. Estas imagens foram gravadas sem o meu assentimento. Sim, é verdade.

Isto sim, é um ato de má fé. Isto sim, deve causar surpresa, indignação e revolta. Isto sim, é grave. Mas aconteceu. E a MC [Media Capital] teve conhecimento deste vídeo. Deve-me um pedido de desculpa", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Na filmagem em causa é possível ver Judite Sousa a conversar com uma enfermeira e, de seguida, a levantar a camisola para ser então intervencionada por uma profissional de saúde. Nesse momento, quem a filmava virou a câmara, terminando por aí o vídeo.

