Judite Sousa anunciou nas redes sociais que irá iniciar um novo projeto na CNN Portugal.

"Gosto de me desafiar e de testar os meus limites. Início hoje um percurso. Publico todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma crónica na CNN Portugal. Irei escrever sobre a vida nas suas múltiplas dimensões", começa por referir na sua conta de Instagram.

"A primeira começa assim: 'Nós mulheres… saímos perdedoras em assuntos de amor'. Espero que desfrutem com a leitura com o mesmo prazer com que escrevo", completa.

Ora veja:

Leia Também: Judite Sousa sobre Carlos Moedas. "Subiu na vida por mérito"