Judite Sousa revelou a sua admiração pelo jornalista João Póvoa Marinheiro, da CNN Portugal, numa publicação no Instagram na qual fez referência ao falecido filho.

A comunicadora partilhou uma fotografia na companhia do repórter e pivô, e elogiou: "Passaram-se cinco anos e o João promete ser um caso sério no jornalismo português. Assim saiba resistir à tentação da 'cadeira quente'. Estarei sempre ao lado dos jovens que têm a idade do meu saudoso filho. É a minha causa de vida".

André Sousa Bessa, recorde-se, morreu em 2014, aos 29 anos, após sofrer um acidente numa piscina.

Leia Também: "É isto que acontece quando se pedem as acreditações a tempo e horas"