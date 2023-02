Judite Sousa abriu o coração para falar com Fernando Alvim no espaço 'Prova Oral'. Durante a conversa, a conhecida jornalista - que lançou um novo livro, 'Pedaços de Vida - lamentou a falta de compreensão e empatia de que foi alvo ao longo dos últimos anos, período no qual se manteve em processo de luto pela morte do filho.

"Quando ouvi a entrevista da Custódia Gallego [cujo filho morreu em 2018], ela disse que quando o filho faleceu, ela sentiu uma revolta contra tudo e contra todos. Ela queria que a dor dela fosse também sentida pelos outros, porque quem perde um filho fica amputado", lembra Judite.

"E olhamos para o lado e as outras pessoas continuam com a sua vida, como se nada fosse, naturalmente, continuam com os seus filhos, continuam com as suas alegrias, continuam com as suas expectativas depositadas nos seus filhos, nos netos que irão ter, no futuro que irá existir. E nós não. Nós não temos nada disso. Nós ficamos sem isso. E isso gera revolta", explica.

"Aquilo que durante anos, algumas pessoas, creio que por ignorância, me disseram, que eu me tinha tornado um ser humano muito difícil, estavam profundamente enganadas. O engano era dessas pessoas. Eu estava a viver o meu luto. E a revolta faz parte do processo de luto. Tem um nome: agressividade no luto", adianta, citando a expressão do autor José Rebelo

"Espero que aquelas pessoas que me disseram coisas terríveis durante oito anos fiquem a pensar nestas duas palavras", completa.

André Sousa Bessa morreu há oito anos, depois de ter sofrido um acidente numa piscina. Tinha 29 anos.

