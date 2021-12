Joseph Baena revelou que não usa o apelido do pai, Arnold Schwarzenegger, porque quer focar-se na sua própria carreira, não sendo influenciado pelo que o progenitor já conquistou.

O jovem ator, de 24 anos, fruto de um relacionamento entre Arnold e uma antiga empregada de limpeza, decidiu seguir a carreira do pai, no entanto, quer conseguir o sucesso por conta própria.

"Há uma série de variáveis diferentes", referiu em declarações ao E! News quando questionado acerca do assunto.

"Mas essa não é a minha prioridade no momento, por isso, estou focado em construir sozinho a minha carreira na representação e como agente imobiliário, focar-me apenas nisso", sublinhou.

Apesar de não usar o apelido do pai, Joseph evidenciou a sua admiração por ele, notando que sempre o encarou como um "exemplo". "De alguma maneira ele influenciou muitas coisas: o caminho que escolhi na representação, no fitness e no meu físico e outras tantas coisas que estou a fazer", sublinhou.

