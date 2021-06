Depois de ter partilhado na sua página de Instagram uma publicação feita pela nora, Rita Raposo, e de ter dado destaque às palavras do filho Miguel, agora foi a vez de citar a mensagem do outro filho, Ricardo.

Pela primeira vez, Ricardo Raposo falou publicamente após a morte da mãe, Maria João Abreu, que partiu no dia 13 de maio. Uma emotiva publicação feita no Instagram e que foi depois partilhada por José Raposo na mesma rede social.

"Ricardo", escreveu o ator e acrescentado depois um emoji em forma de coração, antes de destacar as palavras do filho.

De referir que apesar de ter destacado publicações dos que lhe são mais próximos, José Raposo ainda não reagiu publicamente à morte da ex-mulher.

O ator e Maria João Abreu estiveram casados durante mais de duas décadas, com quem tem em comum os filhos Miguel e Ricardo. Anos após a separação, a atriz deu o nó com João Soares. Por sua vez, José Raposo casou-se com Sara Barradas, com quem tem em comum uma filha, a pequena Lua, de dois anos.

