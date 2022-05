Este sábado, 7 de maio, o programa 'Alta Definição' teve como protagonista Miguel Raposo, o filho mais velho de José Raposo e Maria João Abreu.

Numa entrevista emocionante que deu a Daniel Oliveira, o ator destacou a relação próxima que tinha com a mãe, Maria João, e forma como lidou com a morte desta, a 13 de maio do ano passado.

Não ficando indiferente a tais declarações, José Raposo deixou a seguinte mensagem dedicada ao filho: "...é o Miguel, alguém cuja existência é coisa dos divinos! Devíamos mandatá-lo para governar o mundo, e isto seria o lugarejo do amor! Tanto mas tanto orgulho... amo-te eternamente".

