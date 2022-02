José Raposo aproveitou o tempo livre para encontrar-se com a mãe para um almoço. Um momento que foi fotografado e a imagem foi depois partilhada na página de Instagram do ator.

"Com a minha mãe, hoje, no restaurante 'O Transmontano', no Cartaxo. Tão bom…", escreveu na legenda da fotografia.

De seguida, foram várias as carinhosas mensagens que recebeu na caixa de comentários. "Lindos! Um grande beijinho para a tua mãe e outro para ti Zé", reagiu a atriz Sara Norte.

Leia Também: Viúvo de Maria João Abreu: "O Zé é uma das melhores pessoas que conheço"