José Raposo juntou-se ao movimento 'A Cultura é Segura' e gravou um vídeo onde apela: "venham ao teatro".

"Nos teatros é obrigatório o uso de máscaras, e as lotações estão reduzidas a 50%, cumprindo-se o distanciamento sentando o público cadeira sim-cadeira não. VENHA AO TEATRO", escreveu na legenda do vídeo que publicou na sua página de Instagram, esta quarta-feira, onde destaca de novo todas as medidas adotadas nas salas de teatro para que este seja um lugar seguro perante a pandemia da Covid-19.

Veja o vídeo na publicação abaixo:

