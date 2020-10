José Raposo não poderia ser um pai mais 'babado'. Esta quarta-feira, dia 14, o artista usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores uma fotografia ternurenta na qual surge com a filha mais nova, a pequena Lua de um ano.

"A gente esquece-se do mundo quando o amor nos cai no colo...", afirmou na legenda da publicação que desde logo comoveu os seus admiradores.

Importa notar que a menina é fruto do seu casamento com Sara Barradas. José é ainda pai de Miguel e Ricardo Raposo, do anterior relacionamento com Maria João Abreu.

