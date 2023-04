A 12 de abril de 2016, o mundo do teatro nacional ficou mais pobre com a morte de Francisco Nicholson. Assinalando a data nas respetivas redes sociais, José Raposo destacou a importância que o artista, a quem trata carinhosamente por Chico, teve na sua carreira.

"Ontem fez 7 anos que o Chico nos deixou", começa por referir.

"O Chico foi o responsável por me encontrar hoje a viver este sonho de fazer sonhar outros. Estar-lhe-ei grato para sempre!", completa, partilhando depois pormenores do percurso do amigo.

Eis a publicação:

