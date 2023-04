A família Raposo tem um motivo muito especial para festejar. O filho mais novo de Ricardo e Rita Raposo completa mais um ano de vida esta segunda-feira, dia 10 de abril.

No Instagram, o papá assinalou a data com uma fotografia do menino e disse: "Este bebé da lágrima faz hoje seis anos, e eu sou há seis anos um fã incondicional da sua boa disposição, humor, gargalhada, carpe diem. Ele e o mano são tudo".

Por sua vez, o avó 'babado', José Raposo, destacou a mesma publicação na sua página de Instagram e acrescentou: "Este é o meu Noah, que hoje faz seis anos! Esta foto linda é ilustrativa do bombom/chorão que o meu neto é, tão bem descrito pelo papá nesta publicação! Parabéns, meu amor! Sê muito muito feliz".

De recordar que Ricardo e Rita Raposo são ainda pais de Matias, filho mais velho.

