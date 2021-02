José Raposo usou esta madrugada as suas redes sociais para expressar as saudades que lhe apertaram o coração durante o dia de segunda-feira, 1 de fevereiro, data em que o seu pai faria 85 anos.

"O meu pai e eu fazemos anos a 1 e 3 de Fevereiro. Ele teria feito 85, eu faço 58. Morreu em 2012. Faz-me falta, o meu pai", começa por declarar o ator na legenda de um registo captado em março de 2006.

"[...] Fomos ao antigo Estádio da Luz com o Octávio Matos, nosso grande amigo (e grande actor, que nos deixou há 2 anos). O meu pai e o Octávio, trincando um courato antes do jogo, apostaram em como eu só chegava depois do intervalo. Acertaram", conta.

Por fim, as palavras de saudade que comoveram os seguidores: "Tenho muitas saudades, pai... faltou-nos mais tempo para desfrutarmos do nosso Parque Mayer, das tertúlias com os actores que o pai tanto amava, dos Joões do Grão da nossa Lisboa, das tascas de Pontével, enfim... faltou tempo para dizer que o amava muito! Que o amo muito", termina.

