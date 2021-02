Gonçalo Diniz chegou a Lisboa no 30 de janeiro de 2021. O ator regressava de uma viagem de trabalho a Espanha quando se deparou uma situação que considera inaceitável tendo em conta o elevado número de mortes e infetados pela Covid-19 que se tem verificado em Portugal nas últimas semanas.

Gonçalo afirma que, ao contrário do que aconteceu quando aterrou em Espanha, não existiu em Lisboa qualquer tipo de medidas ou controlo para tentar perceber se este poderia estar a entrar no país infetado com o novo coronavírus.

"Como é possível num país em que está a morrer tanta gente não haver controlo sanitário? Eu fiz teste em Madrid, fiz teste quando fui para Espanha e lá pediram o resultado do teste. Porque é que aqui não? Alguém, por favor, que me explique como é que qualquer pessoa entra em Portugal sem controlo? Não consigo entender", declara, revoltando.

Como forma de apresentar provas da sua reclamação, Gonçalo Diniz gravou um vídeo da sua chegada ao aeroporto.

