Maria Sampaio esteve recentemente no podcast 'Acho Tóxico', de Zé Nogueira, onde falou sobre diversas temáticas, entre as quais as dificuldades no casamento.

A atriz assumiu estar a viver uma fase delicada na relação com Gonçalo Cabral desde que os dois foram pais pela primeira vez, da pequena Caetana Luís, de dois anos.

"Há coisas em que nos completamos, outras é para morrer. Muita gente vê-nos e acha que somos perfeitos, fiz agora mesmo um post a dizer que não há casamentos perfeitos", começou por referir.

"Estava a brincar com o facto de nos dizerem para fazermos as pazes sempre que vamos para a cama. Eu e o Gonçalo estamos chateados há um ano. Amuados há um ano... que não está a resolver", continuou, assumindo que não existem relações perfeitas.

