José Raposo usou a sua conta de Instagram para destacar o momento em que o encenador e ator João Mota foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Orgulhoso, o artista notou que a distinção não podia ter sido mais merecida.

"O JOÃO MOTA foi merecidamente condecorado pelo Presidente da República com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique! Parabéns ao grande homem de teatro, e penso que é unânime a gratidão que toda a classe teatral te tem por tudo o que fizeste pelo nosso Teatro, João!", escreveu Raposo na legenda de uma publicação onde partilha uma fotografia do momento.

Ora veja:

