Os tributos a Rogério Samora têm-se espalhado pelas redes sociais nas últimas horas. O ator morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, e desde então que muitos colegas e amigos têm feito questão de lhe prestar uma homenagem de forma pública.

Entre as várias publicações que foram feitas no Instagram, destaca-se a do também ator José Raposo que decidiu recuperar a "última cena do Rogério" na novela 'Amor Amor', da SIC.

'Fazes parte dos loucos que amamos e nos fazem falta', como disse a Lucinda Loureiro… Até sempre grande Rogério Samora", escreveu na legenda das imagens que pode ver abaixo:

Recorde-se que foi precisamente durante as gravações da novela 'Amor Amor' que o ator sofreu uma paragem cardiorrespiratória, em julho. Desde então que estava a lutar pela vida. O funeral vai realizar-se no próximo sábado, 18 de dezembro.

