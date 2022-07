José Raposo não resistiu em mostrar um vídeo da filha Lua, de três anos, onde o destaque vai para a reação da menina ao deslumbrar-se com a decoração do local onde estava com os papás.

"Está tão lindo. É muito ótimo", disse a pequena Lua, deixando os papás maravilhados com tanta doçura.

"Esta princesa das princesas dá-me tanta vontade de viver por este amor que me injetou desde que existe! Amo-a tanto, mas tanto. Tenho o coração tão cheio! Sou o ser mais sortudo do universo, obrigado minha Lua, minha filha linda", escreveu José Raposo na legenda das imagens.

Logo após a partilha, as mensagens não tardaram a chegar através da caixa de comentários. "Que delícia", comentou um internauta. "Não se aguenta tanta doçura, a Lua é tão linda", acrescentou outro. "Tanto queria", "que fofa" ou "está tão grande", foram outras das muitas reações dos fãs.

Recorde-se que Lua é fruto do casamento de José Raposo com Sara Barradas.

Veja o vídeo na galeria.