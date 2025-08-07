José Raposo está quase a subir ao palco ao lado dos filhos, Miguel e Ricardo, como o próprio fez questão de destacar na sua página de Instagram na madrugada desta quinta-feira, dia 7 de agosto.

Na preparação deste projeto especial, pai e filho têm-se reunido com esse intuito, como aconteceu neste dia em que Ricardo Raposo gravou um vídeo que mostra o pai e o irmão Miguel. E captaram ainda uma fotografia que reúne os três.

As imagens foram destacadas na página de Instagram de José Raposo, onde revelou que este projeto vai chegar em outubro e que está "muito feliz".

"Eu e os meus filhos Ricardo e Miguel vamos fazer os três uma peça no Teatro Variedades em Outubro, escrita e encenada pelo Miguel e musicada pelo Ricardo! Como devem calcular estou muito feliz", pode ler-se na partilha do ator.

As reações não tardaram a chegar através da caixa de comentários. "Que maravilha, tanto talento aí concentrado", reagiu Sílvia Rizzo. "Perfeito", disse Tânia Ribas de Oliveira. "Que maravilha", escreveu Rui Unas.

"Mal posso esperar para vos aplaudir de pé Zé. Família linda e que inspira", pode ler-se ainda entre as muitas reações de fãs, colegas e amigos.

De recordar que Miguel e Ricardo Raposo são fruto do casamento de José Raposo com a falecida atriz Maria João Abreu.

O ator esteve casado com Maria João Abreu - que morreu em maio de 2021 - entre 1985 e 2008. Entretanto, José Raposo voltou a dar o nó, com Sara Barradas, em 2011. Deste casamento nasceu a pequena Lua, em março de 2019. Por sua vez, Maria João Abreu trocou de novo as alianças com João Soares, em 2012, com quem esteve casada até à sua partida.

