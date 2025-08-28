A presença de George Clooney era esperada esta quarta-feira, 28 de agosto, em vários eventos no âmbito do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, mas o ator não conseguiu comparecer devido a questões de saúde.
Foi o seu assessor que confirmou esta informação à revista People, referindo que o artista, de 64 anos, está a sofrer com sinusite.
"Infelizmente, o George está com sinusite e, por ordem médica, teve que reduzir as suas atividades hoje", revelou.
Sendo assim, Clooney perdeu a conferência de imprensa do filme 'Jay Kelly', realizado por Noah Baumbach e que conta com a participação de Adam Sandler e Laura Dern.
Aliás, um dos participantes desse evento acabou por assumir o motivo da ausência do ator.
"Como vocês devem saber, o George Clooney não estará aqui porque está com uma sinusite grave [...] Ele lamenta muito não poder estar aqui", foi referido no início da conferência.
"Até as estrelas de cinema ficam doentes", disse também o realizador da película em tom de brincadeira.
George Clooney chegou a Veneza na passada terça-feira, 26 de agosto, com a mulher Amal Clooney. Esta é uma cidade muito especial para os dois já que foi aqui que casaram, a 27 de setembro de 2014.
O casal conheceu-se em 2013 através de um amigo em comum. No ano a seguir subiram ao altar e, em 2017, três anos após o casamento de ambos, foram pais dos gémeos Ella e Alexander Clooney.
Qual é o novo projeto de George Clooney?
"O filme 'Jay Kelly' é sobre um homem que olha para trás, para a sua vida e reflete sobre as escolhas, os sacrifícios, os sucessos e os erros que cometeu", referiu o realizador do projeto. "Quando é que é tarde demais para mudar o curso das nossas vidas?", deixou ainda no ar Noah Baumbach.
"'Jay Kelly' é ator e, como tal, o filme é sobre identidade. Como nos apresentamos. Quem somos como pais, filhos, amigos, profissionais? Somos bons? Somos maus? Qual é a diferença entre quem decidimos que somos e quem realmente podemos ser? O que constitui uma vida? Jay Kelly é sobre o que significa sermos nós próprios", concluiu o profissional de cinema.
'Jay Kelly' está previsto chegar à Netflix em dezembro de 2025.
