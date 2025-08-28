A presença de George Clooney era esperada esta quarta-feira, 28 de agosto, em vários eventos no âmbito do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, mas o ator não conseguiu comparecer devido a questões de saúde.

Foi o seu assessor que confirmou esta informação à revista People, referindo que o artista, de 64 anos, está a sofrer com sinusite.

"Infelizmente, o George está com sinusite e, por ordem médica, teve que reduzir as suas atividades hoje", revelou.

Sendo assim, Clooney perdeu a conferência de imprensa do filme 'Jay Kelly', realizado por Noah Baumbach e que conta com a participação de Adam Sandler e Laura Dern.

Aliás, um dos participantes desse evento acabou por assumir o motivo da ausência do ator.

"Como vocês devem saber, o George Clooney não estará aqui porque está com uma sinusite grave [...] Ele lamenta muito não poder estar aqui", foi referido no início da conferência.

"Até as estrelas de cinema ficam doentes", disse também o realizador da película em tom de brincadeira.