Zé Miguel, um dos concorrentes da primeira edição do programa da TVI, 'Secret Story', de 2010, marcou presença no 'Dois às 10' desta quarta-feira onde recordou a sua passagem pelo formato de sucesso.

"Já tive mais de 250 relacionamentos" era o segredo do político que entrou com o objectivo de pagar uma dívida.

"A minha experiência foi muito positiva, tenho muito orgulho no meu percurso", começa por dizer ao relembrar as melhores imagens da sua participação.

"Sempre fui muito mulherengo, apaixonava-me com muita felicidade", recorda, ao falar do que escondia dos colegas.

A saída do programa

Zé Miguel era muito popular o que acabou por ter um impacto assim que saiu. "Não tinha noção do impacto. [...] O momento mais curioso foi no dia a seguir à minha saída quando vinha no táxi e o taxista reconhece-me, foi muito engraçado".

Durante os dois meses que permaneceu no programa, Zé recorda a companhia da 'Voz'. "A Voz era muito impactante. Havia uma empatia, uma conexão. Nós agarrávamo-nos muito à questao do segredo".

A primeira edição da 'Casa dos Segredos' foi ganha por António, cujo segredo era "tenho um bar de alterne". Atualmente os dois mantêm uma boa relação. "Sou muito amigo dele, vamos de férias juntos", confessou.

A vida de Zé Miguel como presidente de junta

Hoje em dia e passados 15 anos da experiência, Zé Miguel é presidente da junta de freguesia de Irivo há 12 anos, um objectivo que já tinha no passado, mesmo até antes de participar no formato.

No que diz respeito à vida pessoal, o político é pai da pequena Alice Miguel, de cinco anos, fruto de uma relação que já acabou com Núria.

