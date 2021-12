José Pedro Vasconcelos foi uma das muitas caras conhecidas que recorreram às redes sociais para lamentar a morte do médico legista José Eduardo Pinto da Costa.

No Instagram, o apresentador recordou a conversa com o médico legista - irmão do presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa - quando estava à frente do '5 Para a Meia Noite'.

"José Eduardo Pinto da Costa homem do raciocínio, da luz e da ciência. Obrigado pela generosidade. Emitido a 17/04/2013", acrescentou ao vídeo que pode ver na publicação abaixo:

